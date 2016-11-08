Виправлені декларації чиновників: Парасюк прибрав згадку про "Святого Миколая", а Мельничук залишив трильйон (інфографіка)

Журналісти зібрали деякі зміни, внесені до електронних декларацій, передає Слово і діло.

Так, попри можливість внесення змін, народному депутату Сергію Мельничуку, який задекларував трильйон гривень, так і не вдалося виправити цю цифру.

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Крім Мельничука, свій жарт не виправив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який задекларував авторське право на "Сценарій у вигляді рюкзака, з газетними вирізками". Втім міністр змінив площу квартири, яка спочатку була 39,3 кв. м., а стала 55,4 кв. м.

А ось нардеп Володимир Парасюк прибрав згадку про Святого Миколая, який нібито подарував депутату годинник Samsung Gear s2.

У свою чергу Петро Порошенко додатково вказав, що мав дохід у розмірі 1,9 млн грн.