У Нацполіції підтвердили відставку Деканоїдзе
15:13, 14 листопада 2016Політика
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Директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив відставку Хатії Деканоїдзе.
Хатія Деканоїдзе / УНІАН
Про це повідомляє 24 канал у своєму Twitter.
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ТЕРМІНОВО! Директор Департаменту комунікації Нацполіціі Ярослав Тракало підтвердив відставку Хатії Деконоідзе. pic.twitter.com/afn1kpWo0O— 24 канал (@24tvua) 14 листопада 2016 р.
Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на джерела повідомили про відставку Деканоїдзе.
Тимчасово виконуючим обов'язки глави Нацполіції стане Вадим Троян.
Деканоїдзе очолювала Нацполіцію з 4 листопада 2015 року. А в Україну вона приїхала разом з командою Міхаїла Саакашвілі з Грузії, який нещодавно також подав у відставку з посади глави Одеської ОДА.
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