У Нацполіції підтвердили відставку Деканоїдзе

Про це повідомляє 24 канал у своєму Twitter.

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ТЕРМІНОВО! Директор Департаменту комунікації Нацполіціі Ярослав Тракало підтвердив відставку Хатії Деконоідзе. pic.twitter.com/afn1kpWo0O — 24 канал (@24tvua) 14 листопада 2016 р.

Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на джерела повідомили про відставку Деканоїдзе.

Тимчасово виконуючим обов'язки глави Нацполіції стане Вадим Троян.

Деканоїдзе очолювала Нацполіцію з 4 листопада 2015 року. А в Україну вона приїхала разом з командою Міхаїла Саакашвілі з Грузії, який нещодавно також подав у відставку з посади глави Одеської ОДА.