У Нацполіції підтвердили відставку Деканоїдзе

15:13, 14 листопада 2016
Політика
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Директор департаменту комунікації Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив відставку Хатії Деканоїдзе.

Хатія Деканоїдзе / УНІАН

Про це повідомляє 24 канал у своєму Twitter.

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Нагадаємо, ЗМІ із посиланням на джерела повідомили про відставку Деканоїдзе.

Тимчасово виконуючим обов'язки глави Нацполіції стане Вадим Троян.

Деканоїдзе очолювала Нацполіцію з 4 листопада 2015 року. А в Україну вона приїхала разом з командою Міхаїла Саакашвілі з Грузії, який нещодавно також подав у відставку з посади глави Одеської ОДА.

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