Павленко у Азербайджані підписав план спільних заходів

Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО та міністр молоді і спорту Азербайджанської Республіки Азад РАХІМОВ затвердили план спільних спортивних та молодіжних заходів на 2009 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, затвердження відбулось під час візиту Ю.ПАВЛЕНКА до Азербайджану 13-14 листопада у складі офіційної делегації на чолі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Під час зустрічі Ю.ПАВЛЕНКО і А.РАХІМОВ розглянули хід виконання Плану співпраці двох міністерств, обговорили стан та перспективи подальшого розвитку двосторонніх відносин. Міністри обмінялися досвідом роботи щодо організації роботи з підготовки до олімпійських ігор, з реалізації Київської декларації 8-ї конференції європейських міністрів у справах молоді "Майбутнє молодіжної політики Ради Європи: Порядок денний 2020" та затвердили план спільних спортивних та молодіжних заходів на 2009 рік.

А.РАХІМОВ висловив зацікавленість у запровадженні в Азербайджані успішного досвіду України щодо реалізації програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, реформування інтернатів для дітей сиріт та позбавлених батьківської опіки. Зацікавив міністра молоді та спорту Азербайджану і позитивний досвід українців щодо підготовки олімпійських та паралімпійських команд, організації молодіжного житлового кредитування, літнього оздоровлення дітей.

Під час візиту Ю.ПАВЛЕНКО ознайомився з ходом будівництва в Азербайджані центрів олімпійської підготовки та з проектами створення в цій країні сучасної спортивної інфраструктури.