Тимошенко: Україна – це не тільки гектари чорнозему

Прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО привітала аграріїв з Днем працівників сільського господарства.

Як йдеться у переданому УНІАН урядовою прес-службою привітанні прем’єра, “саме ви маєте найбільше право на свято у країні, бо хлібороби зібрали цього року найбільший врожай зернових в історії незалежної України – більше п’ятдесяти мільйонів тонн, вдвічі більше ніж минулого року, більше ніж у будь-який рік радянського минулого”. “Вашою невтомною працею, вашими трудовими руками встановлено цей славний рекорд”, - зазначила Ю.Тимошенко, звертаючись до аграріїв і зауважила: “Але, так уже ведеться, що Українське Село, в основному, працює, а не святкує. Особливо сьогодні, коли світова фінансова криза з усією потужністю і люттю вдарила по агропромисловому комплексу”.

“Ви й самі добре знаєте, які великі проблеми переживає сьогодні сільський трудівник: на світових ринках у 2-3 рази знизилися ціни на всю сільськогосподарську продукцію; впав її попит на експорт; світова банківська криза викликала і кризу кредитів для села. Так, сьогодні важко всім аграріям світу. Можливо, важче ніж будь-кому. Повірте, я відчуваю весь ваш біль і всі ваші проблеми”, - сказала прем’єр і запевнила, робить все, що тільки здатен зробити уряд в цей екстремальний час.

“По-перше, ми виділили на 9 мільярдів гривень більше бюджетних коштів, аніж у минулому році на підтримку аграрного сектора.

По-друге, вперше ввели дотації на вирощування цукрового буряку та пільгові кредити на побудову нових елеваторів та тваринницьких комплексів.

По-третє, 2,5 мільярда гривень уперше в історії незалежної України виділили для формування державного резерву зерна, щоб зараз, коли впали світові ціни на зерно, закупити його по достойній ціні та підтримати селян.

Четверте. Кілька днів тому встановили мінімальні закупівельні ціни на всю без винятків сільськогосподарську продукцію, нижче якої ніхто не може у селян її купити. Ми будемо жорстко контролювати дотримання цих правил.

П’яте. Ми зберегли пільговий режим оподаткування для села та продовжили дію фіксованого сільськогосподарського податку навіть після вступу до СОТ.

Шосте. Вдалося закрити наші кордони від чорної контрабанди аграрної продукції та захистити наш сільськогосподарський ринок, селян та результати їх праці.

Сьоме. Разом з Національним банком України та комерційними банками ми опрацювали питання пролонгації кредитів сільськогосподарським виробникам до 1 червня 2009 року. А також ми відкриваємо гарячу телефонну лінію для тих селян, кому банки відмовляють в пролонгації”.

“Нам ще належить зробити дуже багато для того, щоб селяни відчули поліпшення життя”, - наголосила Ю.Тимошенко і додала, що розуміє, “що вирішення сільських проблем – це не лише досягнення рекордних врожаїв. Це – і автобуси для шкіл, і газ для селян, асфальтовані дороги, добрі умови та зарплати для сільських вчителів і лікарів. Ми наполегливо працюємо і над цим”.

Вона висловила переконання: “доки не будуть подолані проблеми українського села - доти не будуть вирішені проблеми всієї України. Бо село – це душа і серце України, її окраса, її доля, її життя”.

Тому від імені уряду Ю.ТИМОШЕНКО обіцяє аграріям, що не дасть “спокійно спати жодному міністру і чиновнику, і сама не заспокоюся доти, доки ваше життя не зміниться на краще”.

“Незважаючи на те, що сьогодні, рідні мої, ми всі переживаємо не найкращі дні; що жорстка світова фінансова криза збила економіку всіх країн на злеті, все ж таки - я щиро вітаю всіх працівників сільського господарства з професійним святом, я зичу добра та любові родинам, я бажаю успіхів у праці, я дуже хочу, щоб селяни жили гідно. І я зроблю все від мене залежне, щоб так і сталося”, - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Україна селянська – це не тільки гектари чорнозему чи центнери збіжжя. Україна – це сільська честь, це правда рідного краю, це гордість Української селянки за своїх дітей та Українського господаря за свою родину. Ми мусимо зберегти ці цінності”, - наголосила прем’єр.