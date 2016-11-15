ВР не вдалося внести зміни до "закону Савченко"

Як передає кореспондент УНІАН, за перший законопроект авторства позафракційного народного депутата Борислава Берези та депутата від фракції ВО "Батьківщина" Ігоря Луценка проголосували 155 народних депутатів із 262, зареєстрованих у сесійній залі. За законопроект депутата від групи «Партія» «Відродження» Антона Яценка - 143 із 262 народних депутатів.

Зокрема, законопроектом Берези-Луценка пропонувалося, щоб встановлені в частині п’ятій статті 72 Кодексу правила співвідношення видів покарань не поширювалися на осіб засуджених або котрі підозрюються у вчиненні тяжких або особливо тяжких злочинів.

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У частині 5 статті 72 Кодексу йдеться, зокрема, про те, що зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того самого кримінального провадження, у межах якого до особи було застосовано попереднє ув’язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Як зауважив голова Верховної Ради Андрій Парубій, відхилення цих законопроектів означає, що відкрито шлях для урядового законопроекту, спрямованого на вирішення цього ж питання.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в листопаді 2015 року прийняла закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо вдосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення в строк покарання», автором якого була народний депутат Надія Савченко. Документ набув чинності 24 грудня 2015 року.

Згідно із «законом Савченко», один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі.

Кабмін 5 жовтня схвалив зміни до «закону Савченко», якими пропонується збереження формули зарахування перебування в СІЗО "один день за два дні" лише для тих осіб, які вчинили легкі або середньої тяжкості злочини. 10 жовтня урядовий законопроект про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув'язнення (№5259) було зареєстровано у парламенті.

Станом на початок осені, за «законом Савченко» в Україні було звільнено 8,5 тис. злочинців, з яких понад 900 скоїли повторні злочини.