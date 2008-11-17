Ющенко каже, що взяв ситуацію у свої руки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна не буде слабкою ланкою глобальної економіки.

Про це йдеться у його листі, оприлюдненому сьогодні британською газетою “Financial Times”.

“Як Президент я можу запевнити вас, що Україна не стане слабкою ланкою глобальної фінансової та економічної системи”, - пише В.ЮЩЕНКО.

Він зазначає, що Україна, як і решта світу, відчула на собі вплив глобальної фінансової кризи, при цьому особливо цей вплив відчули на собі такі галузі української економіки як банківська справа, металургія та будівництво. Водночас, запевнив Президент, ситуація перебуває під контролем.

“З моєї ініціативи український парламент ухвалив антикризовий закон, який, як очікується, стабілізує економічну ситуацію в країні”, - пише В.ЮЩЕНКО.

За його словами, зараз для цього робиться багато речей: створюється стабілізаційний фонд, надається підтримка інфраструктурним та інвестиційним проектам, знижуються ставки кредитів для малого і середнього бізнесу, спеціальна увага приділена фонду гарантування депозитів.

В.ЮЩЕНКО зазначає, що Україна має достатні золотовалютні резерви, а кредит Міжнародного валютного фонду став додатковим стабілізуючим фактором для економіки, що, на його думку, дає можливість сподіватися на новий приток інвестиційних ресурсів з-за кордону.

“Як банкір та економіст я переконаний, що Україна нейтралізує ці загрози з часом. Як Президент я взяв ситуацію під прямий персональний контроль. Один з головних принципів був примусити уряд та політичну еліту залишити економічно шкідливі популістські соціальні субсидії. Уряд зробив кілька помилок, які потрібно було виправити”, - пише В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, криза несе в собі загрози для економіки країни, однак водночас дає великі можливості для економічних реформ і новий шанс на суттєвий економічний розвиток.

“Ефективні кроки, здійснені для пом’якшення наслідків кризи можуть зараз стати новим стимулом для малого та середнього бізнесу”, - зазначає В.ЮЩЕНКО.

“Схвалена антикризова програма стимулюватиме глибокі економічні та адміністративні зміни в Україні”, - додає він.

В.ЮЩЕНКО також пише, що криза змінила політичні пріоритети. Найголовнішими стали економічне лідерство, єдність та професіоналізм.

Президент також наголосив, що Україна потребує розв’язання ряду політичних питань, зокрема, життєздатності парламенту. У цьому плані, за словами В.ЮЩЕНКА, існують дві можливості: створення нової коаліції або нові вибори.

“Відповіді на ці питання знаходяться у Конституції, і я жорстко дотримуватимусь кожної її літери”, - наголошує Президент України.

Він також зауважив, що не бачить підстав для песимізму щодо ситуації в Україні.