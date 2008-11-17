Ющенко не запросив БЮТ до себе на консультації - Кириленко

Фракція БЮТ поки не отримувала запрошення щодо консультацій у Президента України Віктора ЮЩЕНКА стосовно відновлення нормальної роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, відповідаючи на запитання, чи візьме БЮТ участь у сьогоднішніх консультаціях у глави держави.

«Запрошення не було», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби глави держави, Президент В.ЮЩЕНКО готовий сьогодні, 17 листопада, провести консультації з політичними силами українського парламенту з метою обрання нового голови Верховної Ради.