Тимошенко звільнить Пинзеника, Вінського і Філіпчука?

Блок Юлії Тимошенко найближчим часом має намір ініціювати ротацію на постах трьох міністрів. Про це повідомило джерело у фракції БЮТ.

«Це Мінфін, Мінтранс, Мінекології. Із створенням можливої коаліції це не пов`язано. Ми просто хочемо освіжити роботу цих міністерств», - повідомив народний депутат.

При цьому він відзначив, що остаточно розробленого «механізму» ротації міністрів ще немає.

В той же час, народний депутат фракції БЮТ Сергій Терьохін в коментарі «Обкому» заявив, що обговорення можливої ротації міністрів на рівні фракції БЮТ поки не було.

«Консультації з фракцією з цього питання не було. А якщо у нас є люди, які дозволяють собі такі висловлювання, то напевно це їх особиста позиція. Для мене, скажімо, незрозуміла причина такої зміни кадрів», - сказав він.

Народний депутат Андрій Портнов (БЮТ) відмовився прокоментувати інформацію щодо ймовірної ротації глав трьох міністерств.

Нагадаємо, що Портнов 12 листопада в прямому ефірі програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна» звернувся безпосередньо до члена Партії регіонів Нестора Шуфрича з пропозицією віддати регіоналам ті пости,які вони побажають зайняти. Серед кандидатів на виліт з нинішнього Кабміну фігурували Микола Оніщук, Богдан Данилишин, Йосип Вінський і Володимир Шандра. «Нестор Іванович, ми готові вислухати ваші пропозиції... Дайте нам в уряд ефективного міністра юстиції, так? Дайте нам ефективного міністра фінансів, главу Державного комітету із земельних ресурсів, міністра транспорту дайте. Кого ще хочете, того дайте... », - заявив Портнов.