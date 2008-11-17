Луценко заявив про початок нового життя

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху і не давати хабарів співробітникам ДАІ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів, які стосувалися введення нових штрафів за порушення правил дорожнього руху.

«Немає жодного технічного чи нормативного документа для захисту від хабарництва. Таким захистом може бути суспільна згода не давати хабарів. Тому закликаю усіх водіїв хабарів не давати… Таким чином ви визнаєте свою вину, а з іншого боку - не дасте процвітати хабарництву на дорогах… Ви повинні не порушувати правила дорожнього руху і ні під яким соусом не давати хабарів. Тільки так можна виправити стан на дорогах», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він наголосив, що новий закон про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху - «це закон не проти водіїв, це закон проти порушників, які сіють смерть і рани на дорогах».

Міністр зауважив, що завдяки нововведенням вдалося зняти дві третини порушень, за які раніше призначали адміністративні покарання, але вони не впливали на створення аварійних ситуацій на шляхах.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, керівництво ДАІ протягом останнього місяця об’їздило усі регіони і провело співбесіди з особовим складом напередодні вступу в дію нових адміністративних санкцій.

«Працівники міліції націлені на виконання закону. Їм рекомендовано в перші тижні робити попередження за дрібні правопорушення», - сказав він.

При цьому міністр запевнив, що у них не стоїть «завдання збору штрафів… Нас не цікавить кількість зібраних штрафів, нас цікавить безпека на дорогах».

Говорячи про технічне спостереження за автошляхами, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що в Україні встановлено 100 камер відеспостереження, і планується, що до кінця першого кварталу наступного року таких технічних засобів буде встановлено тисячу.

«Це початок нового життя на дорогах, причому життя тотожного як в Європі», - зауважив він.

Також він наголосив, що МВС планує щоденно оприлюднювати інформацію про кількість автомобілів, які порушували правила дорожнього руху.

«У тому числі окремою строкою будуть автомобілі, що коштують понад 100 тис. дол.», - запевнив міністр і додав: «Це не тому, що я не люблю багатих, а тому, що відеофіксація фіксує всіх, хто порушив правила і через це має нести відповідальність».