Янукович - замовник: ГПУ схематично пояснила ролі фігурантів і суть справи викрадення помічника настоятеля УПЦ МП (інфографіка)

У ГПУ показали, як працювало злочинне угруповання, створене екс-президентом Віктором Януковичем у справі щодо незаконного позбавлення волі помічника митрополита Володимира, архієпископа Олександра Драбинка. Відповідні схеми ГПУ опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

У Генпрокуратурі за допомогою інтерактивних зображень показали фігурантів справи, а саме замовника, виконавців та потерпілих.

Замовником був екс-президент Віктор Янукович, а виконавцями нардеп Вадим Новинський, екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко та колишній начальник ГУ МВС України у м. Києві Валерій Коряк. У цій схемі постраждалих став архієпископ Олександр Драбинко.

У ГПУ зазначили, що саме тодішній міністр внутрішніх справ Захарченко змусив Драбинка «написати заяву про застосування до нього заходів у вигляді «особистої безпеки» з числа співробітників спеціального батальйону судової поліції «Грифон» ГУ МВС України у м. Києві».

Крім того, йдеться, що саме Захарченко вимагав від Драбинка, щоб той змусив митрополита Володимира відректися від посади.

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При цьому також ГПУ оприлюднила листи митрополита Володимира до Захарченка.

Нагадаємо, ГПУ підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо організації ним викрадення архієпископа Олександра Драбинка, помічника настоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира Сабодана, з метою тиску через нього на митрополита, щоби той відрікся від виконання своїх повноважень.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Верховної Ради надати дозвіл на притягнення депутата Вадима Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита Володимира архієпископа Олександра Драбинка.