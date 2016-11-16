У НАБУ побоюються втечі до Донецька голови Рахункової палати, якого підозрюють у махінаціях з житлом

У Національному антикорупційному бюро України побоюються, що підозрюваний у махінаціях з житлом голова Рахункової палати Роман Магута може втекти в Донецьк. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"НАБУ не може погодитися з позиції органів прокуратури про обрання запобіжного заходу голові Рахункової палати України, не пов'язаного з утриманням під вартою. Зокрема, через високий ризик його втечі на тимчасово окуповану територію (м. Донецьк), де підозрюваний і члени сім'ї мають об'єкти житлової нерухомості", - йдеться в повідомленні.

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Зауважимо, що очільнику Рахункової палати Романа Магуті висунули підозру у махінаціях з житлом. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в Facebook.

"Щойно прокурорами САП та детективами НАБ України, після передбаченого ст. 481 КПК України підписання Генеральним прокурором, повідомлено про підозру Голові Рахункової Палати України у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 КК України, внаслідок чого із власності державного органу вибуло майно (квартира) загальною вартістю майже 1,4 млн гривень станом на 2013 рік", - написав він.

Крім того, Холодницький також підкреслив, що цей злочин зареєстровано в ЄРДР прокурорами САП до червня 2016 року, за результатами обробки матеріалів журналістського розслідування, після чого детективам НАБ України, відповідно до підслідності, було доручено проведення досудового слідства та забезпечено належне процесуальне керівництво.

"Прокурорів САП та детективів НАБ України зорієнтовано на завершення досудового слідства у встановлений законом строк. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Наразі прокурорами САП вже підготовлено відповідні клопотання до суду про арешт предмету злочину, а також про обрання запобіжного заходу", - підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру голові Рахункової палати за махінації зі службовим житлом.

У ГПУ зазначили, що член Рахункової палати, маючи приватизоване житло в Києві, звернулася до глави Рахункової палати з проханням надати службове житло в центрі столиці. Закон передбачає надання такого житла, але не його приватизацію.