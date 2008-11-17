У неіснуючій ще партії Яценюка вже є катастрофа з кадрами

Екс-голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Юрій ЛУЦЕНКО, Віталій КЛИЧКО, Анатолій ГРИЦЕНКО не проявляють інтересу до створюваної ним партії.

Про це А.ЯЦЕНЮК сказав в інтерв’ю журналу “Главред” .

Він сказав: “Катастрофічна проблема – кадри”. За словами А.ЯЦЕНЮКА, легко зібрати професіоналів у фінансовому та правовому секторі, але “це неправильно”, бо не може бути партія бізнесменів чи юристів. А.ЯЦЕНЮК додав: “Як тільки я переходжу у політичну площину, одразу виникає питання: той був уже в тридцяти п’яти партіях, тепер хоче у тридцять шосту перескочити”. При цьому він зазначив: “Я в такому форматі не буду працювати”.

На запитання, чи відмовиться він “від уже нав’язаних, у тому числі через пресу, проекту людей, наприклад, ЛУЦЕНКА, КЛИЧКА, ГРИЦЕНКА”, А.ЯЦЕНЮК відповів: “Жодна з цих особистостей не виявляла інтересу”. “Вони себе вважають важковиками, тому, я так розумію, навряд чи вони будуть зацікавлені в тому, щоб бути у нашій команді”, - додав він.

А.ЯЦЕНЮК, відповідаючи на запитання щодо відсоткових перспектив на виборах до ВР, сказав: “Для мене п’ять відсотків на виборах – нецікаво”. “А от отримання можливості формувати з кимось коаліцію, формувати уряд – це мета”, - додав він.