Політолог про позицію Білорусі в ООН щодо Криму: Лукашенко дуже залежить від Москви

Таку думку в інтерв'ю білоруській редакції Радіо Свобода висловив професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

«Позиція Білорусі в ООН показує, що насправді Лукашенко дуже залежить від Москви, зокрема, в контексті ставлення до таких символічних питань, як російська окупація Криму. Тому, якщо іноді чуємо, що Лукашенко виступає як чесний посередник в сенсі переговорів в Мінську, як нейтральний бік, ми повинні розуміти, що насправді це не зовсім так. Лукашенко є союзником Москви», – говорить експерт.

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Водночас, на його думку, голосування білоруського делегації проти резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму на відносини Мінська і Києва сильно не вплинуть.

«Як це вплине на українсько-білоруські відносини? Тепла не буде, але все одно залишається якась прагматика. Нам все одно треба вирішувати питання прикордонного співробітництва, економічні питання. У цьому сенсі, думаю, принципових змін не відбудеться. Тим більше, що така позиція не нова для Білорусі – Білорусь і в 2014 році була проти резолюції щодо територіальної цілісності України. Тому нічого нового, нічого сенсаційного тут немає – це, швидше, підтвердження білоруського залежності від Москви», – зазначає він.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна.

23 країни, серед яких Білорусь, Вірменія і Казахстан, голосували проти прийняття резолюції.