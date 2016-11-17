Венеціанська комісія прийняла на експертизу законопроект про Конституційний суд України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.

Зазначається, що після попереднього ознайомлення з текстом законопроекту експерти Венеціанської комісії провели робочу зустріч з представниками робочої групи, яка розробляла законопроект «Про Конституційний суд України», та секретаріатом Ради з питань судової реформи.

Заступник глави Адміністрації президента України та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов підкреслив, що «професійний, ефективний та політично незалежний Конститутивний суд – це та мета, яку ставили собі члени робочої групи, українські вчені-конституціоналісти, розробляючи цей законопроект». «І зараз ми очікуємо на висновок Венеціанської комісії щодо нього, з урахуванням українських реалій та того міжнародного досвіду, який мають наші європейські партнери», - сказав він.

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Зокрема, законопроект «Про Конституційний суд України», передбачає зміну структури, повноважень та процедури добору суддів Конституційного суду. На рівні профільного закону пропонується впровадити реалізацію додаткового механізму захисту прав і свобод громадян – інституту конституційної скарги, який полягає в тому, що особа може звернутися до КСУ із конституційною скаргою, якщо вважатиме, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон не відповідає Конституції України.