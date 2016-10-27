Конституційний суд розпочав розгляд справи щодо обмеження зарплат суддів

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, розглядається подання щодо конституційності положень ч. 3, 10 ст. 133 закону «Про судоустрій і статус суддів» у редакції закону «Про забезпечення права на справедливий суд».

Суддя-доповідач у справі Наталія Шаптала зазначила, що Верховний суд просить Конституційний суд визнати такими, що не відповідають ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 126 Конституції, положення ч. 3, 10 ст. 133 «Про судоустрій і статус суддів» у редакції закону «Про забезпечення права на справедливий суд», які передбачають, що посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється в розмірі десяти мінімальних заробітних плат, та що суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності та перебування в щорічній оплачуваній відпустці) не має права на отримання доплат до посадового окладу.

У Верховному суді вважають, що такі обмеження порушують гарантії незалежності суддів у частині належного матеріального забезпечення державою рівня суддівської винагороди й неможливості зменшення її розміру.

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Також Шаптала зазначила, що Конституційний суд отримав низку висновків наукових і державних установ із приводу даного подання. Здебільшого вони вважають, що ці положення, безумовно, неконституційні й підлягають скасуванню Конституційним судом.

Однак, у державній судовій адміністрації заявили, що в принципі обмеження суддівської винагороди не є конституційним, але його розмір залежить від фінансових можливостей держави. Водночас у Кабінеті міністрів і в Адміністрації президента вважають, що ці обмеження окладів є конституційними, з огляду на те, що оплата праці судді залежить від фінансових можливостей держави, а обов’язок держави – належне матеріальне забезпечення кожного громадянина.