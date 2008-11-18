У Кличка стверджують, що рекордний бюджет Києва - дутий

«Рекордно великий бюджет Києва, як і очікувалося, виявився дутим. Його виконання сьогодні абсолютно нереальне», - заявив в інтерв`ю виданню «Бізнес» один з лідерів блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

На думку політика, виконання міського бюджету очікується за прибутками не більше 75%, а за видатками – 65 – 66%.

«Ще на етапі формування та ухвалення столичного бюджету-2008 ми попереджали, що він базується не на професійних, а на популістських показниках. Йшлося і про те, що бюджет незбалансований, а цифри його наповнення нереальні. Однак професійні зауваження і пропозиції Черновецьким та його чиновниками була проігноровані. Тепер Київрада змушена по три рази на місяць коригувати невиконані бюджетні показники», - підкреслив Андрієвський.

На останній сесії Київради було зменшено видатки на охорону здоров`я на 48,9 млн. грн. та на соціальний захист населення на 84,96 млн. грн. І це при тому, що поточні борги у сфері охорони здоров`я становлять 286 млн. грн., а програма «Здоров`я киян» за півроку профінансована лише на 12,9%.