МЗС Киргизстану та російські спецслужби: у Порошенка назвали причетних до "телефонного розіграшу"

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Facebook.

"Я тепер розумію, чому так звані «пранкери» так довго чекали. Вони монтували розмову і ще довше її затверджували у своїх керівників із російської ФСБ та в Кремлі. Те, що вони оприлюднили – змонтована копія, де повністю вирізано звинувачення Росії в окупації частини України і небажанні виводити свої війська з нашої землі, будь-яке згадування Путіна і невиконання ним взятих на себе зобов’язань за Мінськими домовленостями", - зазначив Цеголко.

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За його словами, президент останні тижні дзвонив багатьом лідерам, щоб отримати підтримку в Генасамблеї ООН проекту резолюції, яка завдає серйозного удару Росії.

"…Москва задіяла такі сили, які однак не дали жодного результату. Ба більше, вони отримали протилежний результат. Порошенко у розмові з кожним світовим лідером називає Росію агресором і вимагає виведення її військ з України. Саме ці речі не готові своїм громадянам розповідати російські спецслужби. Тому вони боягузливо змонтували розмову, вилучивши звідти все те, що може завдати шкоди російській владі. До речі факт цензурування розмови і є свідченням, що за цим стоять ніякі не «пранкери», а російські спецслужби, які ведуть гібридну війну проти України", - додав він.

Окрім того, перс-секретар президента додав, що до "розіграшу" причетні співробітники МЗС Киргизстану.

"Але є ще один нюанс. Як спецслужби іншої держави змогли це організувати? Розслідування показало, що, на жаль, не обійшлося без участі працівників зовнішньополітичного відомства Киргизстану. Адже вони сприяли організації розмови, надавши контактні телефони Адміністрації Президента Киргизстану. А потім, коли все відбулося, кілька днів не відповідали на дзвінки з України", - резюмував він.

Нагадаємо, 2 листопада в прес-службі глави Української держави відзначили, що Порошенко під час телефонної розмови з Атамбаєвим обговорив можливі альтернативні маршрути перевезень української продукції в Киргизстан.

Незабаром в АП Киргизстану заявили, що Атамбаєв не розмовляв з Порошенком, це міг бути розіграш.

У четвер, 17 листопада, російські пранкери обнародовлі аудіозапис нібито цієї розмови.