ВР не включила до розгляду запровадження санкцій проти Януковича і його спільників

Як передає кореспондент УНІАН, за включення проголосували лише 174 народних депутатів при необхідних 226 голосів.

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Не голосувала в повному складі фракція «Опозиційний блок», група “Відродження”, а також фракція “Самопоміч”, яка сьогодні не бере участі в голосуванні, вимагаючи розгляду питання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від «Опоблоку» Вадима Новинського.

Із групи “Воля народу” та із фракції Радикальної партії за це рішення проголосували по одному депутату.

Даним проектом постанови, як зазначив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передбачається запровадження персональних санкцій проти екс-президента Віктора Януковича та його спільників.