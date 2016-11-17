Раді пропонують перевіряти чиновників на наркозалежність

Верховній Раді пропонують внести зміни до закону «Про запобігання корупції», що передбачає перевірку на наркотичну залежність чиновників, чиї посади передбачають підвищений корупційний ризик.

Відповідний законопроект під номером 5409 опублікований на сайті законодавчого органу.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що окрім перевірки на нарко- та алкозалежність, варто також перевіряти і психічний стан посадовців.

«Пропонується запровадити спеціальну щорічну перевірку відомостей про стан здоров’я (в частині встановлення психічного стану особи, можливої наркотичної залежності та залежності від алкоголю і психоактивних токсичних речовин) та поширити її на усіх осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

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У пояснювальній записці також йдеться, що такі зміни сприятимуть «уникненню залежності якості державних рішень від фізичного та психологічного стану здоров’я представників державної та місцевої влади», а також налагодженню суспільного діалогу щодо «здорового образу життя та здоров’я нації».

Наразі законопроект направлений на розгляд до профільного комітету.

Раніше, 1 листопада нардеп від "Опоблоку" Дмитро Добкін під час роботи Верховної Ради замов тур за 135 тис. євро, після чого сховався за колоною у залі парламенту. Видно, що він пив воду. Ймовірно, Добкін прийняв стимулятори. На користь цього припущення свідчить його подальша поведінка на відео - депутат поводився нервово.

Пізніше Дмитро Добкін заявив, що у нього "є певні проблеми" зі здоров'ям, саме тому він дивно поводився у залі Ради.

«Жодних наркотичних або алкогольних речей я не вживав. Всі ми живі люди, всі ходимо під Богом. Дійсно, у мене є певні проблеми неврологічного характеру, але це стосується особисто мене. Це питання, пов'язані з моїм здоров'ям. На відміну від багатьох здорових депутатів, ні на кого в бійки я не кидаюся, нікого не ображаю. Це така тема, яку не хотілося б обговорювати", - цитували Добкіна ЗМІ.