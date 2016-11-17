Німеччина продовжує співпрацювати із США щодо питання анексії Криму – Меркель

Про це rанцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель сказала на спільній прес-конференції з президентом США Бараком Обамою в Берліні. Трансляція велася на сайті Білого дому.

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"Ми працюємо разом дуже тісно стосовно проблеми анексії Криму і щодо спроби Росії, фактично, підкорити Україну. І вони, фактично, зробили це, завоювавши частину території. Ми намагаємося знайти мирне врегулювання у цьому питанні", - зауважила Меркель.

Разом з тим вона наголосила, що інтереси та зусилля із співпраці у відносинах обох країн дуже близькі. "Ми продовжуємо відстоювати те, чого ми вже досягли в останні місяці з цією адміністрацією (президента Обами - УНІАН), і ми також продовжимо це з новою адміністрацію (за президентства Дональда Трампа - УНІАН)", - заявила Меркель.