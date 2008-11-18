Пилипишин: столична влада відмовиться від ідеї об’єднання районів

Голова Шевченківського районної державної адміністрації Києва та районної ради Віктор ПИЛИПИШИН переконаний, що столична влада відмовиться від ідеї скорочення кількості районів міста.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи результати референдуму, проведеного 16 листопада в Шевченківському районі Києва щодо довіри районній владі та ставлення мешканців району до ініціативи ліквідувати цей район.

“Я думаю, що не буде процесу об’єднання районів. Я думаю, що сьогодні не один політик, не один управлінець не прийме рішення, бачачи результати волевиявлення в Шевченківському районі”, - сказав В.ПИЛИПИШИН.

За словами В.ПИЛИПИШИНА, хоча 16 листопада відбувся консультативний референдум, однак він вважає, що його результати будуть прийняті до уваги міською владою.

“Є дуже багато інструментів, за допомогою яких можна впливати на владу. В даному випадку референдум – це один з дуже важливих серйозних аргументів”, - вважає він.

Голова району висловив переконання, що аналогічні результати були б отримані в будь-якому іншому районі столиці і, виходячи з цього, влада Києва повинна зробити висновок, що “треба закрити цю сторінку” і зрозуміти, що адміністративні підходи до вирішення питань щодо реформування влади у Києві не спрацьовують. “Кияни їх не сприймають”, - вважає В.ПИЛИПИШИН.

Він підкреслив, що під час ухвалення рішень, які стосуються розвитку міста і життя кожного його мешканця, має реалізовуватись підхід, за якого на першому етапі має відбутися дискусія на рівні експертів, науковців, управлінців і політичних партій, які представлені у Київраді. І якщо на цьому етапі вони не доходять спільної думки, то питання треба виносити на загальноміський рівень, тобто приймати рішення щодо проведення референдуму.

“Політики повинні донести суть ідеї до людей. І люди повинні прийняти остаточне рішення”, - зазначив В.ПИЛИПИШИН. За його словами, референдум у Шевченківському районі показав, що це реально: референдум можна організувати, провести і головне - люди приходять на виборчі дільниці й беруть участь у голосуванні.

На думку В.ПИЛИПИШИНА, одним з головних наслідків референдуму є й те, що тепер навіть якщо влада захоче прийняти рішення про об’єднання районів, їй доведеться не просто приймати рішення, а попередньо провести обговорення і донести до людей причини ухвалення цього рішення. “І друге – це взяти на себе реальну політичну відповідальність і управлінську відповідальність за наслідки цього рішення”, - наголосив він.

Голова Шевченківського району також вважає, що для реального покращення життя мешканців столиці та забезпечення подальшого розвитку міста необхідно не скорочувати чисельність районів міста, а переглянути розподіл повноважень та відповідальності між районними органами влади та міською.

"У нас повноваження знаходяться на Хрещатику, 36, гроші, майно - там, земля знаходиться там, рішення приймаються там, а вся відповідальність лежить на районах. І ми сьогодні говоримо, давайте проведемо конструктивну розмову і переглянемо принципи розмежування як повноважень, так і відповідальності”, - сказав В.ПИЛИПИШИН.

За даними району, проведення референдуму коштувало трохи більш як 200 тис грн.

Водночас керівник Шевченківського району переконаний, що в даному випадку такі гроші не варті уваги, оскільки, якби було прийнято неправильне рішення і скорочено район, то ці кошти – копійки в порівнянні з тими, які необхідні були б на компенсацію фінансових, моральних, матеріальних наслідків через реалізацію неправильного рішення.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що ініціюватиме скорочення кількості районів столиці з 10-ти до 5-ти. На думку мера, у місті забагато районів і забагато начальників, при цьому не всі з цих начальників є людьми компетентними.

2 жовтня Шевченківська райрада на сесії прийняла рішення про проведення місцевого референдуму. 16 листопада цей референдум відбувся. Проти ліквідації Шевченківського району столиці висловились 117,2 тис. громадян (97,8%), за ліквідацію району проголосувало 1 тис. 884 жителя (1,5%). За даними району, на виборчі дільниці прийшли 119,8 тис. осіб, що становить 66,3% від кількості зареєстрованих виборців у районі. 551 бюлетень був визнаний недійсним.