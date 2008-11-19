У Червоненка здогадуються, чому їх розігнала Тимошенко

У Національному агентстві з підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року вважають, до його ліквідація та створення відповідного Координаційного бюро при Кабінеті міністрів не покращить підготовку до турніру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив заступник голови Нацагентства Євген ВІЛІНСЬКИЙ, коментуючи відповідне рішення уряду.

«Заміна агентства на бюро нічого не дасть. З точки зору організації управління це не дуже доцільно», - сказав Є.ВІЛІНСЬКИЙ.

На його переконання, потрібно сформувати таку структуру управління підготовкою до чемпіонату, щоб управлінські сигнали в регіони йшли з одного центру.

Відповідаючи на запитання щодо можливих причин ліквідації Нацагентства, Є.ВІЛІНСЬКИЙ висловив думку, що «заважала наша позиція щодо прозорості тендерів».

Він нагадав, що генпідрядник з будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові та генпідрядник з реконструкції НСК «Олімпійський» у Києві визначені без тендерів.

Водночас Є.ВІЛІНСЬКИЙ зазначив, що завтра має намір вийти на роботу агентство. «За себе я не хвилююся, я себе як фахівець знайду», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів сьогодні на засіданні прийняв рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і про створення відповідного Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду.