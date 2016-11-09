Екс-посол США в Росії назвав переможених та переможців, коментуючи результати американських виборів

15:45, 09 листопада 2016
Політика
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Колишній посол США в РФ Майкл Макфол заявив, що найбільше від перемоги Дональда Трампа на виборах у США постраждала Україна.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це політик написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Найбільший переможений у світі сьогодні – це Україна. Ви можете лише сподіватися на дійсно серйозні реформи й підтримку Європи", - написав він.

Також пізніше він написав: "Звісно, Путін нині є найбільшим переможцем".

Нагадаємо, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.

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