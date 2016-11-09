Екс-посол США в Росії назвав переможених та переможців, коментуючи результати американських виборів

Про це політик написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Найбільший переможений у світі сьогодні – це Україна. Ви можете лише сподіватися на дійсно серйозні реформи й підтримку Європи", - написав він.

Biggest loser in the world tonight-- Ukraine. Your only hope is to get really serious about reform and keep Euros supportive. — Michael McFaul (@McFaul) November 9, 2016

Також пізніше він написав: "Звісно, Путін нині є найбільшим переможцем".

Of course Putin is also big winner tonight. — Michael McFaul (@McFaul) November 9, 2016

Нагадаємо, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.