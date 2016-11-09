Екс-посол США в Росії назвав переможених та переможців, коментуючи результати американських виборів
15:45, 09 листопада 2016Політика
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Колишній посол США в РФ Майкл Макфол заявив, що найбільше від перемоги Дональда Трампа на виборах у США постраждала Україна.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це політик написав на своїй сторінці у Twitter.
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"Найбільший переможений у світі сьогодні – це Україна. Ви можете лише сподіватися на дійсно серйозні реформи й підтримку Європи", - написав він.
Biggest loser in the world tonight-- Ukraine. Your only hope is to get really serious about reform and keep Euros supportive.— Michael McFaul (@McFaul) November 9, 2016
Також пізніше він написав: "Звісно, Путін нині є найбільшим переможцем".
Of course Putin is also big winner tonight.— Michael McFaul (@McFaul) November 9, 2016
Нагадаємо, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США.
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