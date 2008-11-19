Чи можуть Лавринович і Томенко підписувати закони - експерти

Експерти центру «Правова держава» вважають, що заступники голови Верховної Ради України не можуть підписувати ухвалені парламентом закони.

У переданому УНІАН експертному дослідженні центру нагадується, що в Конституції щодо посад першого заступника та заступника голови Верховної Ради вказано лише те, що їх обирає та відкликає зі свого складу Верховна Рада України, а також те, що Президент має проконсультуватися і з ними також, приймаючи рішення про розпуск парламенту.

Експерти зазначають, що конкретних повноважень у Конституції за віце-спікерами не закріплено. Натомість, це зроблено в Регламенті Верховної Ради, зокрема в статті 80, у частині другій якої визначено: «Перший заступник голови Верховної Ради України виконує обов’язки голови Верховної Ради України в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків». Частина третя тієї ж статті передбачає: «Заступник голови Верховної Ради України виконує обов’язки голови Верховної Ради України в разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків, за відсутності або неможливості їх виконання першим заступником голови Верховної Ради України».

В центрі «Правова держава» наголошують, що у Конституції прямо не сказано, що заступники можуть виконувати обов’язки спікера, але це випливає з самого слова «заступник», що має в українській мові досить певне значення, та з факту закріплення положень про заступників, насамперед їхнє обрання, у тексті Конституції.

Водночас, експерти вважають, що заступники не можуть виконувати всі повноваження спікера.

Вони зауважують, що заступники вчиняли й учиняють дії, що підпадають під пункти частини другої статті 88 Регламенту ВР. Зокрема, це стосується ведення засідань, організації роботи Ради та її апарату. «Проте немає переконливої практики в плані найбільш «гарячого» повноваження — підписувати акти Верховної Ради. Правовою підставою для таких дій був і є Регламент. Саме з цього слід виходити», - підкреслюють експерти.

В центрі нагадують, що частина третя статті 88 Конституції передбачає: «Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України». Частина п’ята статті 83 передбачає: «Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України». Таким чином, роблять висновок експерти, Регламент може наділяти заступників повноваженнями, у тому числі віднесеними до компетенції голови, лише настільки, наскільки ці повноваження вкладаються у сферу порядку роботи Верховної Ради України. «Іншими словами, навіть за Регламентом заступникам не можна передоручити повноваження, що виходять за межі внутрішніх питань роботи парламенту, тобто підписувати й публікувати закони, приводити Президента до присяги та виконувати окремі його повноваження», - вважають вони.

Щодо повноваження підписувати акти Верховної Ради, експерти пропонують враховувати те, що передовсім, заступники не мають і не можуть бути наділені повноваженням підписувати закони. «Це досить чітко випливає з того факту, що попри загальне повноваження спікера підписувати акти, тобто і закони теж, у пункті 3 частини другої статті 88, частина перша статті 94 додатково наділяє його повноваженням підписувати закони. Конституція виділяє закони з кола актів, у тому числі й в плані процедури їхнього прийняття та оприлюднення», - говорять у центрі «Правова держава».

Експерти також рекомендують визначатись щодо інших актів, насамперед постанов, виходити з їхнього змісту. «Якщо актом врегульовано внутрішні питання роботи парламенту, заступник може їх підписувати замість спікера або принаймні може бути наділений таким правом за Регламентом. Якщо постанова стосується інших питань, наприклад формування Кабміну чи інших органів державної влади, — не може”, - наголошують експерти.

Отже, зазначають вони, визначаючи повноваження заступників голови Верховної Ради України, слід виходити з того, чи може те або інше питання бути врегульоване в Регламенті Верховної Ради України.