Гройсман закликав агентство ООН у справах біженців направити місію в Крим

Гройсман зазначив, що більше 1,7 млн осіб в Україні були вимушені були покинути свої будинки і переселитися на неокуповані території внаслідок російської агресії, передає прес-служба Кабміну.

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Гройсман зазначив, що більше 1,7 млн осіб в Україні були вимушені були покинути свої будинки і переселитися на неоккупированную території внаслідок російської агресії.

"Наше стратегічне завдання - світ, відновлення територіальної цілісності і реінтеграція цих територій. Не настільки важливо інтегрувати територію, скільки важливо інтегрувати і повернути до мирного життя людей, які там сьогодні знаходяться", - підкреслив прем'єр-міністр.

Він закликав Агентство ООН у справах біженців до поглиблення співпраці з урядом, зокрема щодо підвищення інституційної підтримки відповідальних органів влади та ефективності їх роботи, активізації роботи з донорами для "максимальної консолідації підтримки самих переселенців".