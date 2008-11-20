Тимошенко чекає від НБУ зниження облікової ставки до 8%

Уряд чекає від Національного банку України зниження облікової ставки до 8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді з губернаторами, присвяченій питанню виконання бюджету 2008 року.

«Ми говоримо сьогодні про те, що з 12% НБУ розглядатиме зниження облікової ставки до 8%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що в результаті комерційні банки також зможуть знизити ставки за кредитами.

«Якщо це буде під пролонгацію кредитів для будівництва, я хотіла б, щоб ми також знали, що тут може бути спеціальна політика, яка буде скоординована між Нацбанком і комерційними банками, але від вас (від губернаторів) необхідний збір цієї інформації (про підприємства, які потребують пролонгації кредитів і банків, які будуть це робити, - УНІАН) і контроль проведення цієї пролонгації», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона зазначила, що міністр будівництва і регіонального розвитку особисто відповідатиме за те, щоб будівельні компанії одержали необхідне продовження кредитів.

Довідка УНІАН. Національний банк України (НБУ) з 30 квітня 2008 року підвищив облікову ставку з 10% до 12% річних. Нацбанк пояснив своє рішення протистоянням інфляції.

У вересні 2004 р. розмір облікової ставки НБУ був підвищений із 7 до 7,5%, у жовтні - до 8%, у листопаді - до 9%. У серпні 2005 р. розмір облікової ставки був підвищений до 9,5%, в жовтні 2006 р. - знижений до 8,5%, у травні 2007 р. - знижений до 8%. З 1 січня 2008 року Національний банк України підвищив облікову ставку з 8% до 10%.