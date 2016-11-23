Недосконалість української судової системи: У Мін’юсті пояснили велику кількість справ проти України в ЄСПЛ

У Міністерстві юстиції заявили, що велика кількість справ проти України в Європейському суді з прав людини зумовлена недосконалої вітчизняною судовою системою.

Про це заявив заступник міністра юстиції Гія Гецадзе, передає прес-служба відомства.

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«Лише реформувавши судову систему в Україні, ми зможемо домогтися того, що справедливі рішення будуть виноситися нашими судами, а українцям не доведеться шукати правди в міжнародних судових інстанціях», - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України до кінця 2016 року планує подати позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) на Росію щодо заборони Меджлісу кримськотатарського народу.

"Ми зараз готуємо окремий позов, який стосується саме заборони Меджлісу. Російська Федерація відповідач як держава. Ми подаємо проти держави, ми подаємо як Україна проти Росії. Відповідно, далі всі правоохоронні органи нам уже дають інформацію про те, хто безпосередньо задіяний. Коли буде акумульована вся ця інформація, ми подамо", - сказала в кінці жовтня перший заступник міністра юстиції України Наталя Севостьянова.