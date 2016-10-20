Мінюст планує подати позов до ЄСПЛ на Росію щодо заборони Меджлісу до кінця 2016 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталя Севостьянова в коментарі журналістам у Харкові.

"Ми зараз готуємо окремий позов, який стосується саме заборони Меджлісу. Російська Федерація відповідач як держава. Ми подаємо проти держави, ми подаємо як Україна проти Росії. Відповідно, далі всі правоохоронні органи нам уже дають інформацію про те, хто безпосередньо задіяний. Коли буде акумульована вся ця інформація, ми подамо", - сказала вона.

Севостьянова висловила сподівання, що позов буде поданий до кінця 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

Читайте такожРосія після заборони Меджлісу посилює переслідування кримських татар – МЗС

29 вересня Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.

Під час дебатів прокурор, обгрунтовуючи необхідність заборони Меджлісу, заявив, що головною провиною цього представницького органу кримських татар є те, що його лідери не визнали анексії півострова і добиваються його повернення до складу України.

Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що міністерство спільно з Меджлісом кримськотатарського народу подадуть до Європейського суду з прав людини скаргу щодо заборони діяльності Меджлісу на території Росії.