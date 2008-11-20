Генпрокуратура поновила кримінальну справу проти Москаля

Генеральна прокуратура України відмінила постанову прокуратури Києва про відмову в порушенні кримінальної справи за матеріалами Служби безпеки України щодо незаконного надання громадянам у 2004 році статусу учасників бойових дій Державним комітетом України у справах національностей та міграції, яке у той час очолював Геннадій МОСКАЛЬ. (Нині - народний депутат України).

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, Генпрокуратура зобов’язала столичну прокуратуру додатково вивчити вказані матеріали та прийняти після цього відповідне рішення.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада на брифінгу у Києві т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що Служба безпеки передала до Генеральної прокуратури матеріали для порушення кримінальної справи стосовно народного депутата України (фракція НУ-НС) Г.МОСКАЛЯ.

“За результатами дослідчої перевірки СБУ задокументовано корупційну діяльність народного депутата України Г.МОСКАЛЯ, пов’язану, насамперед, с порушенням закону про статус ветеранів війни”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, пояснивши при цьому, що йдеться про незаконне надання документів “чиновникам або ж просто хабарникам”, які жодного відношення не мали до бойових дій, а тому не мали жодного права вважатися ветеранами.

Як повідомив сам Г.МОСКАЛЬ, 14 жовтня 2008 р. прокуратура міста Києва відмовила в порушенні кримінальної справи за відсутністю складу злочину стосовно посадових осіб Державного комітету України в справах національностей та міграції за матеріалами, які найшли до СБУ нібито в 2004 році.

4 листопада ц.р. Шевченківський районний суд м. Києва закрив провадження за протоколом, складеним працівниками СБУ згідно з законом України про боротьбу з корупцією нібито за незаконне отримання статусу учасника бойових дій за матеріалами вказаного вище держкомітету. Суд не знайшов у наданих матеріалах складу корупційних дій.

Також Г.МОСКАЛЬ заявив, що Держкомнацміграції не має повноважень для надання громадянам статусу учасника бойових дій.