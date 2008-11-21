Ющенко обіцяє Держкомзему велику чистку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що майже 70% завдань РНБО України щодо земельних відносин не виконані, і заявляє про намір порушити питання про відставку тих людей, які так поставилися до цих рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, анонсуючи друге питання порядку денного - про виконання рішень РНБОУ у сфері регулювання земельних відносин.

Президент констатував, що земельна реформа, яка була спрямована на підвищення ефективності використання та охорони земель, на зростання економічного благополуччя країни, перетворилася на джерело загроз національній безпеці. Він нагадав, що за рішенням РНБО було сформовано 52 доручення, за яке проголосував весь склад Радбезу.

Із 52 завдань, визначених попередніми рішенням РНБОУ, не виконаними залишаються 35 - це 67% їх загальної кількості. Виконаними вважаються лише 9 завдань (17%), виконаними частково - 2 (4%). Президент заявив, що має намір порушити питання про відставку тих людей, які так поставилися до цього рішення.

Правоохоронні органи свідчать про численні порушення земельного законодавства службовцями державних та місцевих органів.

«Хабарництво та зловживання службовим становищем - це головний фактор, який буйно квітне серед працівників органів Держкомзему», - вважає Президент.

Усе це в значній мірі стало наслідком прогалин у законодавстві та відсутності повної та систематизованої інформації щодо обліку наявних земельних ресурсів та їх власників.

В.ЮЩЕНКО вважає, що подолати це можна через створення єдиної бази даних про землю, її якісні характеристики, власників, цільове призначення тощо. Він висловив невдоволення тим, що компетентні органи влади так і не створили відповідну базу земельних ресурсів. Ці дані мають входити до державного земельного кадастру.

Президент вказав на прорахунки політики у сфері земельних відносин. Зокрема, ані уряд, ані Держкомзем нічого не зробили для спрощення системи оформлення правовстановлюючих документів на землю. Не налагоджено систему реєстрації правовстановлюючих документів на земельні ділянки. Президент вказав, що це є задача Міністерства юстиції. Міністерство аграрної політики України досі не створило Державної служби охорони родючості ґрунтів, як того вимагає рішення РНБО.

В.ЮЩЕНКО закликав зробити конкретні організаційні висновки щодо результатів діяльності на такому стратегічно важливому напрямі, яким є формування державної земельної політики.

«Це є одне з питань нашої національної безпеки», - наголосив глава держави.

За інформацією прес-служби Президента, із 52 завдань, визначених попередніми рішенням РНБОУ, не виконаними залишаються 35 - це 67% їх загальної кількості. Виконаними вважаються лише 9 завдань (17%), виконаними частково - 2 (4%).

МВС у 2008 році викрито понад 2,4 тис. злочинів, пов`язаних із земельними відносинами, у т.ч. 1678 - з приватизацією землі. До кримінальної відповідальності притягнуто 1153 посадові особи, у т.ч. 298 посадовців органів влади та 212 - місцевого самоврядування. До адміністративної відповідальності притягнуто 253 посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави. Сума збитків за розслідуванням кримінальних справ становить понад 529 млн. грн., з яких 462 млн. грн. відшкодовано.

За матеріалами Служби безпеки України, протягом 9 місяців цього року порушено 79 кримінальних справ щодо фактів недотримання вимог чинного законодавства у сфері землекористування, з них 25 - хабарництво.

У 2008 р. прокурорами порушено 808 кримінальних справ, з яких 420 направлено до суду, опротестовано понад 5,4 тис. незаконних актів із земельних питань. За документами прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 3,3 тис. службових осіб, з яких 322 - посадовці органів державного контролю. Завдяки втручанню прокурорів повернуто майже 10 тис. га землі.