Ющенко є фактично невиїзним до Росії - Яворівський

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО є фактично невиїзним до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (фракція БЮТ) сьогодні на круглому столі «Від спікеріади – до дострокових виборів і загострення економічної кризи».

«Гірко, звичайно, що сьогодні мій Президент – а це є саме мій глава держави, іншого немає, – є фактично невиїзним до Росії», - сказав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Говорячи про причини й наслідки ускладнення українсько-російських відносин, народний депутат зазначив, що найбільше вони загострилися після подій на Кавказі.

В.ЯВОРІВСЬКИЙ висловив думку, що, можливо, українській владі тоді було не слід так жорстко негативно реагувати на дії Росії й повністю ставати на бік іншої сторони конфлікту – Грузії.

«Це вам каже ЯВОРІВСЬКИЙ, який сьогодні є також невиїзним до Росії», - підкреслив народний депутат.