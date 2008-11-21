Ющенко ознайомлюється з новим меморіалом пам’яті жертв Голодомору

Президента супроводжує автор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ознайомлюється з новозбудованим меморіальним комплексом пам’яті жертв Голодомору. Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКА супроводжує віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК та автор меморіального комплексу Анатолій ГАЙДАМАКА. Передбачається, що високопосадовці, а також журналісти ознайомляться зі складовими частинами меморіалу (свічка Пам’яті, зали Пам’яті, Чорні дошки України).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter