Ющенко не вірить у помаранчеву коаліцію?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає рішення Ради партії «Народний Союз Наша Україна» схвалити протокол про наміри учасників коаліції демократичних сил «початком переговорного процесу по створенню коаліції».

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, що «не є великою тайною, що ми прагнули і прагнемо створити демократичну коаліцію у колі помаранчевих сил». За словами Президента, в України зараз є гарний шанс найближчі чотири роки прожити стабільно, і для цього потрібна коаліція.

З іншого боку, зауважив В.ЮЩЕНКО, треба бути чесними, визнаючи, що вісім місяців тому така коаліція уже створювалася, але вона розпалася. При цьому Президент риторично запитав: “Уроки зроблені? Ті проблеми, які демонтували попередню коаліцію, вирішені?”.

За словами В.ЮЩЕНКА, те, наскільки тривалою може бути ця коаліція, залежить від «довіри, щирості, задекларованих цінностей та особистої поведінки». При цьому він наголосив, що саме ці речі були найважчими, коли на початку минулого року формувалася і діяла аналогічна коаліція.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що також на увазі треба мати те, що у державі є третина виборців, які під час парламентських перегонів надали перевагу іншій, не «помаранчевій» політичній силі. «Я не хотів би, щоб, говорячи про коаліцію помаранчевих сил, країна опинилася перед вибором де-факто розподілу країни. Це близорука політика, яка не потрібна Україні», - заявив Президент.

На його думку, навряд чи в Україні можна буде почуватися комфортно, коли підніматимуться питання федералізму, так званої мовної проблеми, міжконфесійних відносин, антиєвропейська чи антинатівська тематика тощо.

Тому, за словами В.ЮЩЕНКА, формуючи нову демократичну коаліцію, треба «знайти в собі мужність давати відповіді на те, щоб такого типу рецидиви не були реанімовані у майбутній українській політиці».

Як повідомляв УНІАН, Рада НСНУ на засіданні 5 квітня схвалила протокол про наміри учасників коаліції демократичних сил.

У протоколі наголошується, що в основі об`єднання блоку «Наша Україна», Блоку Юлії Тимошенко і Соціалістичної партії України лежить прагнення реалізувати програму Президента, спрямовану на забезпечення сталого соціально-економічного зростання і поліпшення добробуту громадян, затвердження цивільного суспільства, забезпечення прав і свобод людини, вільний розвиток бізнесу і підтримку приватної ініціативи, а також безповоротність євроінтеграційних процесів.

Протоколом також передбачається створення робочої групи для підготовки тексту угоди про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді п`ятого скликання.