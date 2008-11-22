Від візитів Януковича до Москви стає тільки гірше – Кріль

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що візити лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА до Росії лише погіршують українсько-російські відносини.

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Візити Віктора ЯНУКОВИЧА за кордон лише погіршують україно-російські стосунки», - сказав І.КРІЛЬ, коментуючи нещодавній візит лідера Партії регіонів до Росії.

«Під час попереднього візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви Держдума прийняла рішення про необхідність розірвати Великий Договір з Україною, – нагадав народний депутат. – Під час його останнього візиту російські урядовці заявили, що ціна на газ для України підвищиться до 400 доларів. Враховуючи таку динаміку, лідеру опозиції слід добре поміркувати, чи варто їхати до Росії наступного разу».

І.КРІЛЬ зауважив, що політик, незалежно від свого “політичного кольору”, повинен мати національну гідність. «Коли у твоїй присутності принижують твою державу або пам`ять твого народу, ти не повинен мовчати», – вважає лідер “Єдиного центру”. «На жаль, ця «хвороба безхребетності» притаманна багатьом українським політикам», – зазначив народний депутат.

«Хочу нагадати, що Юлія ТИМОШЕНКО, під час візиту до Росії також змовчала, коли зневажливо висловлювались на адресу вищого керівництва нашої держави», - сказав І.КРІЛЬ.