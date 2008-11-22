Луценко про землю, хабарі, Ющенка та ОЗУ "Морди"

Міністерство внутрішніх справ України цього року направило в суди понад тисячу кримінальних справ проти посадовців за зловживання у сфері земельних відносин.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вчора після засідання Ради національної безпеки та оборони України.

“Цього року ми викрили 2600 злочинів, що на 40% більше, ніж минулого року. Якщо хтось думає, що це дрібні справи задля статистики, то скажу, що виявлено 33 тисячі гектарів землі, що перебувала в незаконному обігу. А це в 10 разів більше, ніж минулого року. Викрито 1300 посадових осіб, причетних до таких оборудок, що на 40% більше, ніж минулого року. Якщо хтось думає, що ми не помічаємо організаторів, то знову ж таки зауважу, що викрито на 40% посадових осіб більше, ніж минулого року. Якщо хтось думає, що чиновники зможуть відкупитися, то скажу - ні. Вже цього року міліція відправила в суд понад 1000 справ проти посадовців за зловживання у сфері земельних відносин”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, понад 150 чиновників з обласних та районних держадміністрацій затримали при отриманні хабарів. “Щоправда, ніхто з тих, хто подавав Президенту їх кандидатури, так і не був притягнутий до відповідальності”, - додав міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає необгрунтованою критику Президента України Віктора ЮЩЕНКО на адресу правоохоронних структур про недостатню роботу при розкритті злочинів у земельній сфері.

“Якщо когось цікавлять справи більшого калібру, то будь ласка: за матеріалами УБОЗ Генеральною прокуратурою порушено кримінальні справи проти бандитської групи КАПІТОНОВА (відомого, як Капітошка), заарештовані члени банди, які дають покази. На основі цих показів слідчі прокуратури відсторонили від займаної посади голову Держкомзему України та пред’явили йому звинувачення”, - повідомив міністр.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, більш ефективній боротьбі з незаконним обігом землі перешкоджає абсолютно недосконале законодавство, яке дозволяє у десятки способів розкрадати землю, безконтрольність чиновників державного апарату, зокрема районних та обласних державних адміністрацій, підпорядкованих Президенту України, а також відсутність перевірок по обліках МВС при призначенні на керівні посади в органах управляння в земельній сфері, що призводить до проникнення членів організованих злочинних угрупувань до керівництва цією галуззю. “Зокрема, йдеться про львівське ОЗУ “Морди”, яке давно “перебралося” в столичні керівні кабінети”, - зазначив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, на засіданні Ради національної безпеки та оборони обговорювалося питання про виконання рішень цього органу у сфері регулювання земельних відносин. За словами Президента України Віктора ЮЩЕНКА, майже 70% завдань РНБО України щодо земельних відносин не виконані.

В.ЮЩЕНКО також заявив про намір порушити питання про відставку тих людей, які проігнорували виконання рішень РНБО.

Президент вказав на прорахунки політики у сфері земельних відносин. Зокрема, ані уряд, ані Держкомзем нічого не зробили для спрощення системи оформлення правовстановлюючих документів на землю, а також для налагодження системи реєстрації правовстановлюючих документів на земельні ділянки.