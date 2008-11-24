Литвин гне «принципову лінію»

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН заявляє, що для нього посада голови Верховної Ради України – «не самоціль»

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю ввечері.

Відповідаючи на запитання, при якій коаліції він хотів би бути головою ВР, В.ЛИТВИН зазначив, що «це має бути коаліція, яка об’єднає українських політиків, український народ».

На запитання, чи може знову блок Литвина залишитися поза коаліцією в парламенті, він відповів: «Я не бачу в цьому особистої трагедії».

«Я переконаний, що тут неважливе місце, а важлива дія, і неважливо, під якими угодами підписуватись, бо в нас, як правило, жодні угоди не виконуються», - зауважив він.

В.ЛИТВИН підкреслив, що наразі той час, «коли треба оцінювати за практичними діями».

«Ми принципову лінію витримуємо поки що, і я переконаний, що так буде і надалі», - додав лідер однойменного блоку.