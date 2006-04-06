Президент назвав ціль номер один
12:50, 06 квітня 2006Політика
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Ющенко дав інтерв`ю журналістам у Маріїнському палаці
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що створення парламентської більшості у відведений законом термін зараз є ціллю номер один.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам після завершення церемонії вшанування паралімпійських чемпіонів у Маріїнському палаці у Києві.
«Сьогодні нам треба усі спрямувати сили на те, щоб якомога швидше – у той період, який відведено законодавством, країна отримала парламент і більшість. Це ціль номер один», - сказав В.ЮЩЕНКО.
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