Терьохіну не дають спокою туфлі Януковича

Народні депутати від Партії регіонів пропонують ввести податок на предмети розкоші.

Як повідомляє газета «Дело» (№ 215 від 24 листопада 2008 року), відповідний проект закону «Про податок на розкіш» зареєстрований у Верховній Раді.

Його авторами є народні депутати від фракції Партії регіонів Юрій БОЙКО, Ганна ГЕРМАН і Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Згідно із законопроектом, «товари і послуги, вартість яких у сто і більше разів перевищує вартість аналогічної категорії товарів за середньою ціною», вважатимуться розкішшю. Приміром, автомобіль за 20 тис. доларів вважатиметься засобом пересування, а за 2 млн. - вже розкішшю. Такі товари і послуги автори проекту закону пропонують обкладати одноразовим податком у розмірі 100% від вартості.

За словами Ю.МІРОШНИЧЕНКА, предмет розкоші характеризує не стільки якість виготовлення, скільки торгову марка виробника.

При цьому, як відзначає видання, депутати не бояться, що продавці стануть спеціально занижувати ціну на 1-2%, аби вивести товар з-під дії закону. Адже, на їхню думку, вартість предметів розкоші всім добре відома.

Податок на розкіш передбачається брати вже при ввезенні товарів в Україну. До того ж митників і податківців зобов`яжуть стежити, аби посередники не занижували ціну на товари, які ввозяться.

Багато народних депутатів критично поставилися до законопроекту своїх колег. Депутат від «НУ-НС» Ксенія ЛЯПІНА зазначила, що не існує такого поняття, як середня вартість товару. За її словами, в усьому світі поняття «розкіш» визначається до кожного предмету конкретно. «Потрібно встановити не граничну вартість квартири, неоподатковуваної податком на розкіш, а максимальну кількість квадратних метрів, що належать одній людині», - заявила К.ЛЯПІНА.

«Я не розумію, чому ЯНУКОВИЧ так відверто ненавидить свої туфлі із страусової шкіри. Вони вже точно мають 100%-м податком обкладатися!» - так прокоментував ідею колег народний депутат Сергій ТЕРЬОХІН (фракція БЮТ).

За його словами, ніхто не може чітко визначити базу і критерій застосування закону про розкіш. «Це в найчистішому вигляді популізм», - резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО виступила з пропозицією ввести податок на багатство.

Відповідні зміни до закону про нерухомість було схвалено на засіданні Кабінету міністрів 22 жовтня 2008 року.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що такий податок «на величезні вілли і великі ділянки землі» дасть можливість істотно поповнити місцеві бюджети.

«Там, де люди живуть розкішно, сьогодні є підстави вводити податок на таке майно і поповнити місцеві бюджети», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.