Джерела в Нафтогазі «злили» структуру українського боргу за газ

За даними джерел тижневика «Дзеркало тижня» в НАК «Нафтогаз України», борг за газ, поставлений до України компанією RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія), оцінюється в 2,25 млрд. дол.

Про це пише тижневик «Дзеркало тижня».

Саме цей борг НАК «Нафтогаз України» швейцарській компанії, на думку експертів, міг стати підставою для некоректної заяви президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА про український газовий борг у розмірі 2,4 млрд. дол.

За даними джерел «ЗТ», НАК «Нафтогаз України», заплативши 285 млн. дол. за спожитий у вересні газ, залишилася винна RosUkrEnergo за цей місяць близько 400 млн. дол.

За жовтень компанія ще не починала розраховуватися, тому до вересневого боргу додалося 798,6 млн. дол. жовтневого боргу. За листопад RosUkrEnergo вже виставило рахунок у розмірі 835 млн. дол., при цьому за невчасні розрахунки, що мали місце на початку поточного року, було нараховано штрафні санкції в розмірі 250 млн. дол. Таким чином, загальна сума заборгованості становить 2,25 млрд. дол.

При цьому на сьогоднішній день в українські підземні сховища газу закачано близько 30 млрд. куб. м газу. З них, за даними джерел видання, НАК «Нафтогаз України» належать 17,2 млрд. куб. м, RosUkrEnergo — 11 млрд. куб. м, решта — власність приватних українських газовидобувників.

У разі можливих перебоїв із постачаннями російського газу ці запаси, на думку фахівців, будуть достатніми для забезпечення України газом впродовж найближчої зими з урахуванням спаду промислового виробництва в умовах світової економічної кризи.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив ВАТ «Газпром» стягти з України борг за постачання газу з РФ, який становить 2,4 млрд. дол.

Проте в НАК «Нафтогаз України» заявили, що мають борги виключно перед компанією RosUkrEnergo, й сума цього боргу «з урахуванням усіх нюансів» становить близько 1,3 млрд. дол.

У зв`язку з цим прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО підкреслила, що це «не борги уряду України, а борги компанії RosUkrEnergo, які залишилися з попередніх періодів». «Уряд України RosUkrEnergo нічого не винен», - сказала вона.

У свою чергу прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» перед компанією становить 2,4 млрд. дол. «Інформація про розмір боргу перед компанією RosUkrEnergo, яку поширюють представники НАК «Нафтогаз України», не відповідає дійсності. Вказана заборгованість України перешкоджає своєчасним і повним розрахункам компанії RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказав він.

Тим часом, Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав уряду п`ять днів на вирішення питання з боргом за газ перед Росією. На засіданні РНБО 21 листопада він заявив, що проблеми з розрахунками за газ почалися тому, що уряд не проводив ніяких розрахунків за постачання палива.