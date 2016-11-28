Луценко назвав Януковича "шлепером"

Про це він заявив під стінами Святошинського райсуду Києва, повідомляє 112.ua.

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За його словами, монітори були вимкнені, але зв'язок був і Янукович підозру чув. Луценко каже, що у нього є відповідна довідка про стабільний зв'язок.

"Зв'язок був, у мене є довідка про те, що зв'язок з РФ був. Картинка була вимкнена. Шлепер - це шлепер. Все він чув, та документи на руках у захисту, і завтра їх доставлять за місцем перебування", - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Луценко усно оголосив Януковичу підозру в зраді.

За словами генпрокурора, провадження у цій справі розслідується головною військовою прокуратурою.