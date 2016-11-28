Пєсков заявив, що Путін регулярно отримує інформацію про Януковича і про його "кроки"

"Безумовно, президент РФ (Володимир Путін) регулярно отримує інформацію про те, що відбувається навколо Віктора Януковича, які він робить кроки і в яких процесах він бере участь", - заявив ТАСС прес-секретар російського лідера.

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Як зазначається, так він відповів на питання, чи інформують Путіна про судовий процес у справі "Беркута" та про участь у ньому Януковича.

При цьому представник Кремля не зміг відповісти на питання, чи спілкувалися Путін і Янукович в останній час. "Я не володію такою інформацією", - заявив він.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Святошинський районний суд міста Києва робить другу спробу провести Skype-допит Януковича у справі про розстріл активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.