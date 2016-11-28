Пєсков заявив, що Путін регулярно отримує інформацію про Януковича і про його "кроки"
Президент Росії Володимир Путін регулярно отримує інформацію про колишнього президента України Віктора Януковича.
"Безумовно, президент РФ (Володимир Путін) регулярно отримує інформацію про те, що відбувається навколо Віктора Януковича, які він робить кроки і в яких процесах він бере участь", - заявив ТАСС прес-секретар російського лідера.
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Як зазначається, так він відповів на питання, чи інформують Путіна про судовий процес у справі "Беркута" та про участь у ньому Януковича.
При цьому представник Кремля не зміг відповісти на питання, чи спілкувалися Путін і Янукович в останній час. "Я не володію такою інформацією", - заявив він.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Святошинський районний суд міста Києва робить другу спробу провести Skype-допит Януковича у справі про розстріл активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.