Кільчицька вийшла на роботу і знову милиться у декрет

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА сьогодні офіційно приступила до виконання своїх обов`язків, але при цьому не виключила, що знову піде в декрет для народження третьої дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам під час робочого відвідання пологового будинку №4 в Оболонському районі, де вже рік функціонує Центр репродуктивної перинатальної медицини.

«Так, я вже вийшла на роботу офіційно, і ось тут перебуваю», - повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА. За її словами, вона приступила до виконання тих обов`язків, які в неї були до декретної відпустки, – соціальна сфера, медицина та торгівля.

«Я займаюся тими ж напрямками, якими я займалася, – соціальна сфера, охорона здоров`я, в першу чергу. І якщо буде розширено коло якихось обов`язків, я це знатиму найближчим часом», - повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

На запитання журналістів, чи встигає вона приділяти увагу своїм дітям і як планує подальше спілкування з ними, суміщаючи з великим навантаженням на роботі, заступник голови КМДА сказала, що, на її погляд, вона приділяє дітям достатньо часу, більше, ніж її подруги, в яких більше вільного часу. При цьому І.КІЛЬЧИЦЬКА сказала: «Далі подивимося, може, я знову піду в декрет».

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила журналістам, що збирається хрестити свою другу дитину – сина Марка – в лютому, коли виповниться два роки її старшій доньці. Хрещеними сина стануть Ольга БОГОМОЛЕЦЬ і син Київського міського голови Степан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Вона також сказала, що залишилася задоволена відвіданням пологового будинку на Оболоні.

«Я вам скажу, що подивившись палати, бокси, умови, в яких народжують наші жінки (у 4-му пологовому будинку – УНІАН), вони нічим не відрізняються від віп-палат приватних пологових будинків, наприклад, де я народжувала недавно. Я обіцяю, що якщо я вирішу народжувати третю дитину, обов`язково народжуватиму її тільки в цьому пологовому будинку», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.