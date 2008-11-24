Обстріл кортежу президентів Польщі та Грузії був «зрежисований»?

Інцидент із обстрілом кортежу Президентів Польщі та Грузії Леха КАЧИНСЬКОГО та Михайла СААКАШВІЛІ у неділю, 23 листопада, біля кордону з Південною Осетією міг бути спеціально зрежисованою подією.

Таку думку висловили репортери TVN24, які перебували у кортежі Президентів, та опитані ними військові експерти.

Журналісти відзначили, що програма візиту Л.КАЧИНСЬКОГО до Грузії, який прибув на відзначення 5-ї річниці «Революції троянд», не передбачала поїздки в район конфлікту між Грузією та самопроголошеною Південною Осетією.

Відвідати район конфлікту запропонував М.СААКАШВІЛІ, аби польський Президент міг на власні очі пересвідчитись, що російські війська займають території, котрі, згідно з планом САРКОЗІ-МЕДВЄДЄВА, мали б бути під контролем грузинської сторони.

За даними репортерів, котрі посилаються на анонімного представника польської делегації, про зміну планів і намір відвідати зону конфлікту не знали навіть представники грузинської делегації.

«Він (джерело в делегації) сказав, що налякався, коли побачив налякані обличчя представників грузинської делегації. Як на мене, про зміну планів знав тільки Президент СААКАШВІЛІ та його охорона», - сказав він.

Джерело відзначило, що постріли пролунали після того, як Президенти вийшли з автомобіля біля нелегального, на переконання грузинської сторони, російського блок-посту.

«Я здивувався, що охорона не поклала Президентів на землю, коли з російської сторони почулись постріли. Охоронці лише щільніше взяли Президентів в коло», - відзначив співрозмовник журналістів TVN24.

Колишній керівник польської військової групи спеціального призначення GROM Роман ПОЛЬКО відзначив, що група, яка забезпечувала безпеку Президентів, допустила помилку.

«Як голова охорони Президента, ніколи б не допустив, аби хтось витягнув зброю так близько від Президента... В такому випадку єдиним виходом була б вогнева атака, і тоді точно хтось би загинув», - відзначив він.

«Багато вказує на те, що хтось хотів організувати провокацію...», - відзначає TVN24.

Інший колишній офіцер GROM Кшиштоф ПШЕПЮРКА відверто називає подію «зрежисованою», про що, на його переконання, свідчить факт, що автобус журналістів випередив президентську колону, коли вона під’їжджала до зони конфлікту.

«Це повна поразка, поведінка, що не відповідає жодним канонам. Ніколи, ні за яких обставин, не повинен ніхто випереджати президентську колону. І коли такий бус випереджає, чуються постріли, голим оком видно, що це було зрежисоване», - сказав він.

Репортери TVN24 відзначили, що автобус, який перевозив журналістів і який традиційно знаходиться в кінці президентської колони, почав випереджати інші автомобілі після того, як його водій отримав такий наказ нібито для того, аби репортери могли записати на відео, як Президенти будуть виходити з автомобілів.

«Поки багато питань залишається без відповіді. Президент СААКАШВІЛІ використав цю подію, аби показати Європі, що «російський окупант» без кари створює загрозу для безпеки грузинів. Президент КАЧИНСЬКИЙ в свою чергу - аби сформулювати для Заходу заклик про «необхідність зробити висновки», - резюмують журналісти.

Як повідомляв УНІАН, у неділю ввечері кортеж Президентів Польщі та Грузії було обстріляно в районі кордону самопроголошеної Південної Осетії.

Між тим представники Росії та Південної Осетії спростовують обстріл, звинувачуючи Грузію в спеціально організованій провокації.