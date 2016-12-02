Порошенко: Україна зараз воює, щоб поховати Радянський Союз в головах у декого

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Варшаві на конференції «Форум лідерства» з нагоди 25-ї річниці визнання Польщею незалежності України та встановлення дипломатичних відносин.

«Сьогодні пан президент (Польщі Анджей Дуда – УНІАН) згадав 1991 рік. Це був поворотний момент для Європи, Європа прийняла Польщу в обійми, але я маю сказати правду: якщо Європа прийняла Польщу в обійми, тоді вона не знала, що робити з Україною, і цим ми дуже відрізнялися. До речі, дехто в Європі й досі не знає й уявити собі не може, що робити з Україною», - заявив Порошенко.

«Натомість, ще 25 років тому Україна точно знала, ким вона хотіла би бути. Точно вона не хотіла більше бути Радянським Союзом, точно вона не хотіла бути радянською колонією, вона хотіла бути демократичною, вільною, правовою і європейською державою. За 25 років це відчуття і це бажання в України та українців лише зміцнилося. Стара та нові версії радянського та колоніального минулого – це точно не для нас, для нас – це об’єднана Європа…», - додав президент.

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«Радянський Союз – не в документі і не в Біловезькій пущі, він в головах, і в цьому сенсі Радянський Союз ще досі не похований і, вибачте, за відвертість, але Україна зараз воює, щоб поховати Радянський Союз в головах у декого, бо іншого приводу для війни просто не існує. Ми ні на кого не нападали, ми нікого не ображали, ми ні в кого нічого не забирали, ми нікому не створювали жодних проблем, в тому числі й для російськомовних, бо 63% українців, які зі зброєю в руках сьогодні захищають Україну від російської агресії, є російськомовними. Їх не треба захищати, вони захищають Україну, вони воюють проти бажання декого Радянський Союз відродити, на їх думку, цих декого, Радянський Союз ще не вмирав, і якщо йому зробити «штучне дихання», що зараз і робиться… Вони хочуть його оживити», - вважає Порошенко.