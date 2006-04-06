Томенко: Наша Україна підсовує таку угоду, щоб БЮТ відмовилася від коаліції

Заступник керівника БЮТ Микола ТОМЕНКО схвалює рішення «Нашої України» про підтримку програми Президента і непідтримку Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Ми радіємо з того, що після десятиденної серйозної дискусії «Наша Україна» прийняла рішення реалізовувати програму Президента Віктора ЮЩЕНКА, а також відмовилася підтримувати Віктора Януковича», - так прокоментував М.ТОМЕНКО на прохання львівських журналістів результати вчорашнього засідання ради НСНУ.

М.ТОМЕНКО нагадав, що для БЮТ підтримка програми Віктора ЮЩЕНКА – це аксіома, яка не потребує доказів і десятиденних обговорень. На його думку, зміст протоколу про коаліцію, ухвалений вчора «Нашою Україною», зводиться, по суті, до декларативних заяв про підтримку програми Президента. «Водночас у цьому документі відсутні чіткі вказівки, які конкретні кроки «НУ» буде робити в майбутній коаліції та новій владі, і як саме вирішуватимуться соціальні питання, проблеми боротьби з корупцією тощо», - зазначив М.ТОМЕНКО.

Відповідаючи на запитання стосовно кандидатури Прем’єр-міністра, яку може запропонувати «Наша Україна», М.ТОМЕНКО зазначив, що БЮТ готовий її підтримати. Але лише в тому разі, якщо рішення про проведення повторних виборів, на яких «Наша Україна» посяде перше місце серед «помаранчевих» політичних сил. «Оскільки на сьогоднішній день за результатами виборів найбільшу підтримку серед «помаранчевих», причому зі значним відривом, отримав БЮТ, то питання про призначення на посаду Прем’єра кандидатури не від Блоку Юлії Тимошенко, наразі не стоїть. Тим більше, що прихильники БЮТ, які голосували за нашу політичну силу, вибирали прем’єром Юлію ТИМОШЕНКО, а не когось іншого», - зазначив М.ТОМЕНКО.

«Складається враження, що документ про коаліційну угоду від «НУ» був запропонований бізнесовою частиною «Нашої України», яка намагається зробити все, аби «помаранчева» коаліція не була створена і БЮТ відмовився від неї, - вважає М.ТОМЕНКО. - Найбільше нас турбує те, що ухвалення «Нашою Україною» саме такого рішення продовжує термін міжвладдя в Україні, затягування якого може мати надзвичайно тяжкі наслідки для соціально-економічного стану нашої країни».

«Але наша команда знайде переконливі докази на користь створення такої коаліції, а також запропонує чіткі і зрозумілі принципи формування парламентської більшості та пріоритетні напрямки діяльності новосформованої влади», - наголосив заступник керівника БЮТ.