У Ющенка підозрюють, що Нацбанк підігрує спекулянтам валюти

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК критикує дії НБУ на валютному ринку і пропонує скасувати валютні аукціони. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Ситуація на валютному ринку загострюється і причиною цього є ажіотажний попит на іноземну валюту, а також не завжди адекватні та ефективні дії Національного банку», - зауважив О.ШЛАПАК, додавши, що долар США суттєво переоцінений в Україні внаслідок незбалансованості попиту на нього і пропозиції.

«Останнім часом середній обсяг попиту на долар США на міжбанківському валютному ринку становить більше 1 млрд. доларів, що втричі перевищує середньоденний попит, який існував продовж усього 2008 року. У середньому, в цьому році 350 млн. доларів на день вистачало і на обслуговування валютних кредитів, і на валютообмінні операції, і на оплату імпортних контрактів. Приплив валюти був на 100-150 млн. доларів на день більшим, що дозволило Національному банку збільшити за той час золотовалютні резерви більш ніж на 6 млрд. доларів. Починаючи з жовтня, обсяги імпорту знизилися на 21%, обсяг валютних кредитів теж не зріс, але обсяги купівлі іноземної валюти лише зростають», - відзначає перший заступник глави СП.

За словами О.ШЛАПАКА, не треба бути великим економістом для того, щоб зрозуміти, - на ринку сьогодні панують спекулятивні операції. «З`явилася вражаюча кількість «лжеімпортерів», з котрих одні намагаються під фальсифіковані контракти вивезти валюту і через півроку продати її за більш високим курсом, інші - знаходять вигідну нагоду під валом попиту оплатити сумнівні контракти для фінансування контрабанди та «сірого» імпорту».

О.ШЛАПАК переконаний, що особливе занепокоєння викликало також те, що нерідко кошти, надані банку як рефінансування для підтримки ліквідності, використовувалися для купівлі валюти.

«Президент України неодноразово вказував Національному банку на ці проблеми і вимагав рішучих дій. Адже головне завдання Національного банку - не затискати гривню, довівши цим ставки на міжбанківському ринку до 100% річних, а точково боротися зі спекулятивним попитом - і для цього у нього є всі інструменти. Натомість регулятором запроваджуються інструменти, які, на мою особисту думку, погіршують ситуацію», - наголосив перший заступник глави Секретаріату Президента України.

За його словами, «черговий раз влаштовано «монетарний голод», також, на мою думку, великою помилкою є такий придуманий Національним банком інструмент як валютні аукціони. Приймати участь в них може хто завгодно, із заявками на будь-які потреби. Заявки задовольняються в першу чергу для тих, хто пропонує вищий курс купівлі».

Отже, в першу чергу доступ до валюти отримує той, кому все одно за яким курсом її купити, - «сірі» та «чорні» імпортери та валютні спекулянти. Сам механізм аукціону штовхає курс догори.

«Вважаю, що аукціони мають бути скасовані, натомість необхідно терміново запровадити механізм детального аналізу кожної заявки на купівлю валюти", - заявляє О.ШЛАПАК.

"Національний банк повинен принципово віднестися до цього питання, створити робочу групу, із включенням до її складу представників найбільших банків, фахівців митниці, Держфінмоніторингу і забезпечувати задоволення всіх заявок, що пройдуть контроль цієї групи", - стверджує О.ШЛАПАК.

«Валютні спекулянти, «чорні» імпортери мають бути прибрані з ринку. Вважаю, що при вжитті цих заходів ми матимемо курс в межах 6-6,5 гривень за долар, який на сьогодні є рівноважним», - зазначає заступник глави СП.