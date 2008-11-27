Костенко знає, що переговори БЮТ і ПР уже завершуються

БЮТ готовий до створення формальної коаліції з Партією регіонів, вважає Костенко

Київ. 27 листопада. УНІАН. Звернення прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО із закликом поновити демократичну коаліцію є останнім сигналом, що БЮТ уже готовий до створення формальної коаліції з Партією регіонів, заявляє лідер Української народної партії, народний депутат Юрій КОСТЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за його словами, «за неофіційною інформацією, переговори між БЮТ і Партією регіонів уже завершуються. І саме цим пояснюється звернення лідера БЮТ до Президента із закликом поновити коаліцію – такий собі упереджуючий хід, який через тиждень буде служити аргументом, чому БЮТ об’єднався з Партією регіонів».

Як сказав Ю.КОСТЕНКО, «після виборів 2007 року кожна з двох мегафракцій – БЮТ і Партія регіонів – намагалися перетягнути ковдру, аби створити довкола себе більшість, яка давала владні повноваження, а, отже, можливість розпоряджатися державними ресурсами». «Проте зараз ніхто з них не може це зробити самостійно, без допомоги конкурента», - зауважив лідер УНП.

За його інформацією, результатом домовленостей буде «розподіл “на двох” посад Президента, прем’єра та інших портфелів, державних ресурсів та майна, а також узаконення через конституційні зміни так званої «двопартійної системи».