Квартирне питання: Лещенко не зміг приїхати до НАЗК через суд за позовом Авакова

Як повідомляється на сайті відомства, НАЗК офіційно повідомило Лещенка про те, що з метою здійснення усіх процесуальних заходів, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, уповноважена особа Агентства очікує на народного депутата особисто.

Сьогодні, сказано у повідомленні, до НАЗК прибув адвокат Лещенка та повідомив офіційну причину відсутності свого клієнта.

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"Народний депутат Сергій Лещенко сьогодні не з'явився для продовження процедури ознайомлення з протоколом, але був його представник. Він надав документи, згідно з якими його клієнт має дві поважні причини та не зможе приїхати до НАЗК. Першою причиною є те, що о 10 годині пан Лещенко має бути присутнім на судовому засіданні в Подільському районному суді м. Києва у справі № 758/2393/16-ц за позовом Авакова А.Б., а друга – Генеральна прокуратура України викликала його для участі в допиті як свідка в рамках кримінального провадження", - пояснив керівник департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції НАЗК Олександр Писаренко.

Як зазначили у НАЗК, офіційним листом представнику Лещенка було повідомлено, що протягом дня сьогодні та завтра, 6 грудня, з 9 години ранку народного депутата очікують в Агентстві особисто.

"Відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення особа, стосовно якої проведено перевірку та встановлено факт адміністративного правопорушення, має ознайомитися з протоколом особисто, а у разі незгоди – написати заперечення або дати додаткові пояснення", - наголосив керівник департаменту.

Згідно з процедурою, протокол після ознайомлення буде передано на засідання НАЗК для прийняття рішення щодо доцільності направлення матеріалів справи до суду.

У НАЗК нагадали, що завершили перевірку стосовно Лещенка щодо наявності ознак порушення, передбаченого ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Процедуру ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення було розпочато 30 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня НАЗК заявило про завершення перевірки за фактом придбання Лещенком квартири в Києві та виявило у діяx депутата ознаки адміністративного правопорушення. Того ж дня Лещенко назвав неправдивою заяву НАЗК про ознаки адмінправопорушення у придбанні ним квартири.