Міністр інфраструктури виступив проти призначення держсекретарем "юриста Каськіва"

"Ми не будемо разом працювати в будь-якому разі. Подивимося за результатами, але, думаю, уряд ухвалить правильне рішення, і ми виключимо надалі такі резонансні призначення", - сказав Омелян в ефірі «Еспресо.TV».

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Як повідомлялося, в листопаді комісія з питань вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити держсекретарем Мінінфраструктури начальника департаменту інвестиційної політики "Укрзалізниці" Андрія Галущака. Далі за набраними балами за результатами тестування, вирішення ситуативних завдань та співбесіди за ним слідом йшов нинішній заступник міністра інфраструктури – керівник апарату Дмитро Роменський.

Після того як стало відомо про результати відбору, Омелян висловив у ЗМІ здивування як процедурою проведення відбору, так і його результатом, наголосивши, що "це виходить за рамки здорового глузду".

За даними ЗМІ, в 2013 році Галущак обіймав посаду директора державного підприємства "Національний проект "Повітряний експрес", з яким пов'язаний колишній голова Держінвестпроекту Владислав Каськів. Останній, у свою чергу, був оголошений у міжнародний розшук за підозрою у службовій підробці та заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.