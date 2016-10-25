ГПУ призупинила екстрадиційну перевірку щодо Каськіва
Екстрадиційна перевірка щодо екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва призупинена до моменту завершення розгляду його клопотання про надання політичного притулку.
Про це повідомив журналістам заступник генерального прокурора України Євген Єнін.
«На даному етапі екстрадиційна перевірка щодо Каськіва призупинена до моменту завершення розгляду його клопотання про надання політичного притулку», – сказав Єнін.
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Він зазначив, що за формальною процедурою, яка триває 1,5 місяці, й у разі, якщо Каськів не буде оскаржувати рішення компетентних органів Республіки Панама, перевірка буде завершена найближчим часом.
«Жодних ілюзій у тому, що пан Каськів буде намагатися затягнути цей процес, у нас немає. Відповідно ми розраховуємо, що процес триватиме приблизно шість місяців, після цього до трьох місяців триватиме процедура екстрадиційної перевірки», – сказав Єнін.
Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010 – 2014 роках.
18 серпня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.
За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.
20 серпня заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.
Суд у Панамі обрав екс-голові Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 600 тис. дол. та обмежив його пересування містом Панама.
3 жовтня Єнін повідомив, що Каськів вніс заставу та вийшов із в’язниці в Панамі. Він залишатиметься на волі під заставою до моменту вирішення компетентними органами Панами питання щодо його екстрадиції до України.